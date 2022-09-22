Освобождённые в результате обмена российские военные рассказали об издевательствах со стороны ВСУ. Некоторые из бойцов пробыли в плену у украинцев более месяца.

Освобождённые военнопленные рассказали об условиях в украинском плену. Видео © Министерство обороны России

"Фашизм присутствует на Украине. Издеваются жёстко, поначалу били, после чего держали в подвале. <...> На поддонах спали, чувство голода постоянное. Похудел, наверное, килограмм на десять. Слава богу, меня обменяли, я дома. Я очень доволен, благодарен тем людям, которые этим занимались. Дай бог сил, здоровья вернуться и дать им бой до самого конца. Чтобы прекратить этот бардак, который там происходит", — сказал мужчина.

Ещё трое военнослужащих подтвердили, что условия в украинском плену "были никакие". В частности, бойцов плохо кормили, не давали звонить родственникам, а мыться было позволено всего лишь раз в неделю. Кроме того, украинцы постоянно издевались над солдатами: избивали и всячески оскорбляли. Также военных заставляли говорить на камеру под автоматами.

"Они нас не считают за людей, считают просто за фарш, как они говорят", — подчеркнул военнослужащий.