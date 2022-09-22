Пушилин подтвердил освобождение из плена Виктора Медведчука и обмен боевиков ВСУ

Среди освобождённых в рамках обмена пленными с Украиной есть политик Виктор Медведчук. Это подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Также освобождён из плена был Виктор Медведчук", — сказал он.

Пушилин заявил об освобождении из плена Виктора Медведчука и обмене представителей нацбатальонов. Видео © LIFE

Глава ДНР отметил особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. Только на глазах Пушилина в рамках Минского процесса при участии политика было освобождено более тысячи человек, которые "просто не выжили бы с учётом тех условий, в которых они содержались". По словам политика, эти условия, "по сути, застенки гестапо".

Среди 215 человек, переданных Киеву, были представители украинских нацбатальонов, указал Пушилин, признавшись, что испытывал к ним те же самые эмоции, что и люди, требующие возмездия.

"Мы отдали 215 человек, в том числе часть из них — это представители нацбатов. Это военные преступники, мы всё прекрасно понимали, но задача — вернуть наших ребят в кратчайшие сроки", — добавил он.