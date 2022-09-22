Старейший в РФ ветеран Великой Отечественной войны Чебаненко скончалась на 106-м году жизни

Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Александра Чебаненко скончалась в Тюмени на 106-м году жизни. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Моор. Он выразил искренние соболезнования родным и близким Чебаненко.

"Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице", — написал он.

Моор уточнил, что ветеран родилась в 1917 году и с первых дней войны была на фронте. Чебаненко служила медсестрой и в результате боевых действий получила ранение. Женщина была награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За оборону Кавказа". После войны она работала на севере Тюменской области и до последнего дня жила в этом регионе.