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22 сентября, 10:56

Старейший в РФ ветеран Великой Отечественной войны Чебаненко скончалась на 106-м году жизни

<p>Ветеран Великой Отечественной войны Александра Чебаненко, которая скончалась на 106-м году жизни. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/av_moor/730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Моор</a></p>

Ветеран Великой Отечественной войны Александра Чебаненко, которая скончалась на 106-м году жизни. Обложка © Telegram / Александр Моор

Старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Александра Чебаненко скончалась в Тюмени на 106-м году жизни. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Александр Моор. Он выразил искренние соболезнования родным и близким Чебаненко.

"Не стало старейшей в России участницы Великой Отечественной войны Александры Васильевны Чебаненко. Ветеран скончалась сегодня ночью в больнице", — написал он.

Моор уточнил, что ветеран родилась в 1917 году и с первых дней войны была на фронте. Чебаненко служила медсестрой и в результате боевых действий получила ранение. Женщина была награждена орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и "За оборону Кавказа". После войны она работала на севере Тюменской области и до последнего дня жила в этом регионе.

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Никита Осипов

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