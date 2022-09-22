Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своём официальном сайте расписание контрольных прокатов нашей национальной сборной, которые пройдут в Москве 24 и 25 сентября.

Весь мир завидует: Как наши фигуристы смогут заработать миллионы в новом сезоне, не выезжая за пределы России

Отметим, что контрольные прокаты пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Участие в них примут звёзды российского фигурного катания, среди которых Камила Валиева, Александра Трусова и другие.