Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своём официальном сайте расписание контрольных прокатов нашей национальной сборной, которые пройдут в Москве 24 и 25 сентября.
Расписание 24 сентября:
- 15:00 — Танцы на льду, ритмический танец
- 16:15 — Женщины, короткая программа
- 17:45 — Парное катание, короткая программа
- 18:55 — Мужчины, короткая программа.
Расписание 25 сентября:
- 14:30 — Танцы на льду, произвольный танец
- 16:00 — Женщины, произвольная программа
- 17:40 — Парное катание, произвольная программа
- 19:10 — Мужчины, произвольная программа.
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Отметим, что контрольные прокаты пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Участие в них примут звёзды российского фигурного катания, среди которых Камила Валиева, Александра Трусова и другие.
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