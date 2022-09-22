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22 сентября, 10:38

Опубликовано расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на своём официальном сайте расписание контрольных прокатов нашей национальной сборной, которые пройдут в Москве 24 и 25 сентября.

Расписание 24 сентября:

  • 15:00 — Танцы на льду, ритмический танец
  • 16:15 — Женщины, короткая программа
  • 17:45 — Парное катание, короткая программа
  • 18:55 — Мужчины, короткая программа.

Расписание 25 сентября:

  • 14:30 — Танцы на льду, произвольный танец
  • 16:00 — Женщины, произвольная программа
  • 17:40 — Парное катание, произвольная программа
  • 19:10 — Мужчины, произвольная программа.
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Отметим, что контрольные прокаты пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт". Участие в них примут звёзды российского фигурного катания, среди которых Камила Валиева, Александра Трусова и другие.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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