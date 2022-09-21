Весь мир завидует: Как наши фигуристы смогут заработать миллионы в новом сезоне, не выезжая за пределы России Лайф рассказывает о том, где будут соревноваться в этом сезоне лучшие фигуристы нашей страны и сколько они будут за это получать. Размеру призовых могут позавидовать звёзды других сборных. 20 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Затяжное межсезонье в мире фигурного катания подходит к концу. Спортсмены вновь надевают коньки, делают новые программы и готовятся выйти на старт. Для России этот год будет особенным: наших спортсменов на главных турнирах планеты мы не увидим. Однако и внутри страны болельщиков и фигуристов ждут прекрасные соревнования, которые по уровню организации и подготовки спортсменов не будут уступать этапам Гран-при. Тем более что сами фигуристы за это получат очень солидные призовые. Лайф рассказывает, каким будет новый сезон для российских звёзд фигурного катания.

Сколько получат за победы фигуристы на внутренних турнирах?

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже давно говорила о том, что взамен международным стартам мы проведём свои, которые ничем не будут уступать главным турнирам планеты. Сказано — сделано. План в организации презентовали максимально открыто, огласив не только календарь и места турниров, но и размер призовых для спортсменов. Как ни крути, а вопрос крайне важный, ведь из-за странных и политизированных решений ISU не должны страдать наши фигуристы, а также их финансовое положение.

Фото © Shutterstock

Для начала давайте обратимся к календарю соревнований. Уже в конце этой недели на суд зрителей фигуристы представят свои программы на сезон во время контрольных прокатов нашей национальной команды. Разумеется, этот старт не соревнование. Никаких баллов и оценок там не будет, однако первый прокат, равно как и первое от него впечатление, крайне важен.

Календарь российских соревнований по фигурному катанию

Гран-при России . 1-й этап. 22–23 октября. Москва, ДС "Мегаспорт"

. 1-й этап. 22–23 октября. Москва, ДС "Мегаспорт" Гран-при России . 2-й этап. 29–30 октября. Сочи, ЛД "Айсберг"

. 2-й этап. 29–30 октября. Сочи, ЛД "Айсберг" Гран-при России . 3-й этап. 5–6 ноября. Казань, Дворец спорта

. 3-й этап. 5–6 ноября. Казань, Дворец спорта Гран-при России . 4-й этап. 12–13 ноября. Москва, "ЦСКА-арена"

. 4-й этап. 12–13 ноября. Москва, "ЦСКА-арена" Гран-при России . 5-й этап. 19–20 ноября. Самара, Дворец спорта

. 5-й этап. 19–20 ноября. Самара, Дворец спорта Гран-при России . 6-й этап. 26–27 ноября. Пермь, ДС "Молот"

. 6-й этап. 26–27 ноября. Пермь, ДС "Молот" Чемпионат России по прыжкам . 3–4 декабря. Санкт-Петербург, ДС "Юбилейный"

. 3–4 декабря. Санкт-Петербург, ДС "Юбилейный" Чемпионат России . 21–25 декабря. Красноярск, ДС "Платинум-арена"

. 21–25 декабря. Красноярск, ДС "Платинум-арена" Кубок Первого канала . 20–21 января. Москва, "ЦСКА-арена"

. 20–21 января. Москва, "ЦСКА-арена" Финал Гран-при России. 4–5 марта. Сочи, ЛД "Айсберг"

4–5 марта. Сочи, ЛД "Айсберг" Открытый турнир по шоу-программам. 18–19 марта. Москва

Обратите внимание на плотность соревнований. Шесть этапов Гран-при России будут идти друг за другом. Всё как на мировых турнирах. Затем российское ноу-хау, за которым интересно будет понаблюдать, — чемпионат по прыжкам. Это, к слову, ещё один показатель того, что именно наши спортсмены делают порой абсолютно невообразимые элементы на льду. Главным стартом станет чемпионат России в Красноярске, который по традиции пройдёт в конце декабря. Закроют сезон финал Гран-при в Сочи и ещё одно нововведение от ФФККР — турнир шоу-программ.

— Большой интерес к первенствам России сохраняется. Было очень много запросов на то, чтобы увидеть прокаты, и мы уверены, их будет огромное количество, в том числе из-за рубежа. И это учитывая то, что просмотры многих зарубежных соревнований значительно снизились из-за отсутствия наших спортсменов. Там выступают хорошие фигуристы, с которыми бы наши фигуристы с удовольствием посоревновались, — заявил глава ФФККР Александр Коган.

Что же по деньгам? Тут наших звёзд фигурного катания обижать не стали. ФФККР заявила об очень солидных призовых для спортсменов. Например, победа на этапе Гран-при обогатит чемпиона на 500 тысяч рублей. А теперь посчитайте количество этапов. Понятно, что выступить на всех этапах не удастся. Один спортсмен сможет принять участие только в двух турнирах серии и финале, если туда попадёт. Кстати, победитель финала Гран-при получит один миллион рублей.

Фото © Shutterstock

Куда более серьёзные суммы можно заработать за победу на чемпионате России: два с половиной миллиона рублей за первое место, а за первое место в общем зачёте по итогам сезона — пять миллионов рублей. Любители подсчётов уже прикидывают, сколько может за сезон заработать Камила Валиева или же Александра Трусова только одними призовыми.

Размер призовых на внутренних турнирах в России: Этап Гран-при России: 1-е место — 500 тысяч рублей, 2-е место — 300 тысяч рублей, 3-е место — 200 тысяч рублей

Финал Гран-при России: 1-е место — один миллион рублей, 2-е место — 750 тысяч рублей, 3-е место — 500 тысяч рублей

Чемпионат России: 1-е место — два с половиной миллиона рублей, 2-е место — полтора миллиона рублей, 3-е место — один миллион рублей

Общий зачёт сезона: 1-е место — пять миллионов рублей, 2-е место — два с половиной миллиона рублей, 3-е место — один миллион рублей

— Общий призовой фонд сезона составляет больше 100 миллионов рублей. Это должно поддержать наших спортсменов. В призовом фонде нет ни копейки бюджетных денег. Это всё на средства наших партнёров, — добавил Коган.

Внушительный состав участников и интерес болельщиков

Так или иначе, а для спортсменов всё выглядит очень даже здорово. Конкуренция, особенно в женском катании или турнире спортивных пар, будет на уровне чемпионатов мира и Олимпийских игр. Разумеется, что и Валиева, и Трусова, и Туктамышева, и многие другие звёзды будут делать всё для победы. А тут ещё и новое молодое поколение подрастает в лице Аделии Петросян или же Софьи Акатьевой.

Медведева Евгения. Фото © Shutterstock

К тому же не исключено возвращение звёзд совсем недавнего прошлого. Обратите внимание на два любопытных турнира в календаре — чемпионат по прыжкам и чемпионат шоу-программ. В последнем возможно участие абсолютно всех фигуристов, необязательно действующих. Иными словами, у болельщиков есть шанс увидеть вновь Алину Загитову, Евгению Медведеву, а может, и Евгения Плющенко с Алексеем Ягудиным. Уверены, им тоже есть что представить на суд болельщиков.

Наверняка, глядя на такой состав участников, приехать на турниры захочет кто-то из мировых звёзд фигурного катания. Как прошлого, так и настоящего. Однако маловероятно, что это одобрят чиновники из FIS, да и календари российских и мировых турниров так плотно соседствуют друг с другом, что вряд ли зарубежным звёздам удастся выбраться на соревнования в нашу страну.

В любом случае стоит отметить, что ФФККР проделала колоссальную работу для того, чтобы в отсутствие международных турниров интерес к фигурному катанию в России не падал, а сами спортсмены всё меньше стремились к тому, чтобы менять своё гражданство. На бумаге кажется, что план проработан идеально, ведь и зрителей, и спортсменов все эти старты должны очень сильно порадовать. Теперь дело за малым: всё провести так, чтобы весь остальной мир смотрел и завидовал нам.

Фото © Shutterstock Будут ли российские турниры такими же яркими, как и главные мировые старты? 0 Конечно! Мировым турнирам далеко до того, что придумали у нас Одинаковые. Главное — соревноваться с сильнейшими Нет. Чемпионат мира и этапы Гран-при интереснее

Авторы Шамиль Гаджиев