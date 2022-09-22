ВЦИОМ узнал мнение о референдумах у находящихся в России жителей Донбасса

Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, находящихся в России, хотели бы, чтобы регионы Донбасса вошли в состав России. Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство опрошенных, готовых принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%)", — сказано в сообщении.