ВЦИОМ узнал мнение о референдумах у находящихся в России жителей Донбасса
ВЦИОМ: Почти все находящиеся в РФ жители Донбасса хотят присоединения республик
Подавляющее большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, находящихся в России, хотели бы, чтобы регионы Донбасса вошли в состав России. Такие результаты опроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Абсолютное большинство опрошенных, готовых принять участие в голосовании, хотели бы, чтобы после завершения военной операции территории ДНР и ЛНР вошли в состав России (95%)", — сказано в сообщении.
При этом 3% респондентов хотели бы, чтобы республики стали самостоятельными государствами, ещё 2% опрошенных затруднились с ответом. Телефонный опрос проводился по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 20 сентября среди 537 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
VK / ДНР Онлайн