Сливал секретные сведения СБУ: В ЛНР отправили за решётку на 13 лет экс-военнослужащего

По данным следствия, военный был завербован украинскими спецслужбами ещё в октябре 2020 года. Он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами в обмен на непривлечение к уголовной ответственности его матери, проживавшей в Харькове. Установлено, что обвиняемый передал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) карты с кодировкой системы скрытого управления войсками, а также сведения о расположении боевых позиций НМ ЛНР и о сослуживцах с командирами. Данная информация позволила украинским войскам спланировать и организовать ряд диверсионных операций в тылу ЛНР.