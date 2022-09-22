Сливал секретные сведения СБУ: В ЛНР отправили за решётку на 13 лет экс-военнослужащего
В ЛНР приговорили бывшего военного к 13 годам за выдачу гостайны СБУ
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего Народной милиции (НМ) по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.
По данным следствия, военный был завербован украинскими спецслужбами ещё в октябре 2020 года. Он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами в обмен на непривлечение к уголовной ответственности его матери, проживавшей в Харькове. Установлено, что обвиняемый передал сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) карты с кодировкой системы скрытого управления войсками, а также сведения о расположении боевых позиций НМ ЛНР и о сослуживцах с командирами. Данная информация позволила украинским войскам спланировать и организовать ряд диверсионных операций в тылу ЛНР.
"В ходе предварительного следствия по уголовному делу гражданин Г. активно способствовал раскрытию и расследованию совершённого им преступления, а на судебном заседании полностью признал виновность и раскаялся в содеянном", — добавили в инстанции.
Ранее за передачу разведке Украины сведений о военных объектах РФ был задержан житель Владивостока. Согласно данным ФСБ, россиянин получал задания, собирал информацию и передавал её украинским спецслужбам, "осознавая возможность использования данных против безопасности РФ".
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