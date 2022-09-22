Ростовский депутат приехал на работу на лошади

Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ростовской области Евгений Федяев добрался до работы на коне, поддержав таким образом акцию "Всемирный день без автомобиля". Видео с необычным перформансом он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ростовский депутат приехал на работу на коне. Видео © Telegram / "Евгений Федяев"

"22 сентября — это Всемирный день отказа от автомобиля. И сегодня многие чиновники задумались, как же им добраться на работу. Дам вам простой совет: если хотите быть на коне, надо быть на коне!" — сказал он.

По словам Федяева, подобной акцией он хотел привлечь внимание общественности к необходимости пересадки на альтернативные виды передвижения и расширения использования общественного транспорта.