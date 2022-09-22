Москвичам пообещали 36-часовой дождь и холод в выходные

В предстоящие выходные Москву ждут дожди, которые будут продолжаться 36 часов подряд. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, выпадет три четверти от сентябрьской нормы осадков.

"Гигантская циклоническая депрессия балканского происхождения, насытившись за ближайшие сутки черноморской влагой и теплом, усилится, и вся эта барическая армада двинется по витиеватой траектории в виде полупетли, с курсом к берегам Средней Волги, а субботним днём, повернув на северо-запад, выйдет точно на столичный регион, и Москва окажется в самом сердце этого атмосферного вихря", — написал он в телеграм-канале.

Метеоролог добавил, что таких сильных дождей не было в эти дни сентября как минимум за всю послевоенную историю. Как Тишковец уточнил РИА "Новости", осадки начнут выпадать утром в субботу и не будут прекращаться на протяжении 36 часов. За двое суток выпадет три четверти от положенной климатической нормы за сентябрь, что эквивалентно пяти вёдрам дождевой воды на квадратный метр.

"Согласно метеостатистике, 24 сентября 2022 года может стать самым дождливым днём как минимум с 1948 года. Предыдущий рекорд держался с 1953 года, когда метеорологи на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 22 миллиметра. По всей видимости, рекордно влажным станет и 25 сентября 2022 года", — добавил Тишковец.

Даже днём столбики термометров не поднимутся до отметки плюс 10 градусов, а в условиях почти 100%-ной влажности будет казаться, что на улице на два-три градуса холоднее, добавил синоптик.