Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину стартующего сезона, о чём сообщили в соцсетях.

Кацалапов подчеркнул, что дуэт соревновался на протяжении последних восьми лет и сумел завоевать немало медалей, в том числе и на Олимпийских играх. Однако всё это отняло у фигуристов немало сил.

"Поэтому, посоветовавшись друг с другом, с тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться. Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни — наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самим днём. Посвятить время друг другу", — написал Кацалапов.