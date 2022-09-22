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22 сентября, 11:17

Фигуристы Синицина и Кацалапов пропустят первую половину сезона

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину стартующего сезона, о чём сообщили в соцсетях.

Кацалапов подчеркнул, что дуэт соревновался на протяжении последних восьми лет и сумел завоевать немало медалей, в том числе и на Олимпийских играх. Однако всё это отняло у фигуристов немало сил.

"Поэтому, посоветовавшись друг с другом, с тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться. Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни — наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самим днём. Посвятить время друг другу", — написал Кацалапов.

"Это фейк": Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли новость о завершении карьеры

"Это фейк": Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли новость о завершении карьеры

Ранее в СМИ появились сведения о том, что фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина объявили о завершении карьеры. О желании ребят покинуть большой спорт рассказал их тренер Александр Жулин. Позднее фигуристы опровергли данную информацию.

Обложка ©

Getty Images / David Ramos

Шамиль Гаджиев

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