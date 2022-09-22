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22 сентября, 11:19

В ЦБ разъяснили вопрос о реструктуризации кредитов мобилизованных россиян

ЦБ: За реструктуризацией кредитов мобилизованных россиян могут обратиться их родственники

Близкие родственники мобилизованных граждан могут сами обратиться в банк за реструктуризацией кредитов. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

"Обратиться за реструктуризацией кредитов мобилизованных лиц могут и их близкие родственники (супруги, родители, дети, усыновители, братья, сёстры, дедушки, бабушки, внуки)", — указано в сообщении.

При этом кредиторы и бюро кредитных историй, в свою очередь, не должны рассматривать такую реструктуризацию как ухудшающую кредитную историю заёмщика, подчеркнули в регуляторе.

Что будет с кредитами, льготами и выплатами для мобилизованных

Что будет с кредитами, льготами и выплатами для мобилизованных

Ранее сообщалось, что ЦБ рекомендовал давать кредитные каникулы мобилизованным россиянам. Там не исключили, что в дальнейшем такие меры могут быть закреплены в законе. Напомним: ранее эту тему поднял корреспондент Лайфа в беседе с главой Комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Наш журналист спросил, возникнут ли сложности с выплатой кредита у молодой семьи, где супруга находится в декрете с маленьким ребёнком, а мужу пришла повестка в военкомат. И получил такой ответ парламентария: "Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку, но уже со своей новой получки, которая будет очень высокая".

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Наталья Исакова

Комментарий

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Alexei Shilovсегодня в 12:42

Не очень хорошее решение, перекладывать финансовое бремя на родственников военнослужащих которые могут быть малоимущими и не потянуть кредит сына который может не вернуться, лучшим вариантом будет дать отсрочку на время службы или погашение с ЗП военнослужащего, которая как обещал В.В. Путин от 200к, а это ЗП гораздо выше чем ЗП среднестатистического работника то есть родственника

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