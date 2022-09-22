Неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском
Губернатор Старовойт заявил о попытке подрыва электроподстанции "Суджа" под Курском
На электроподстанцию "Суджа" в Курской области было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор", — сказано в сообщении.
Старовойт добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.
Ранее сегодня стало известно, что в крымском Джанкое на дорогу упал беспилотный летательный аппарат. О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Позже глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ПВО сбила украинские беспилотники в трёх районах республики.
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