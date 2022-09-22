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22 сентября, 11:17

Неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском

Губернатор Старовойт заявил о попытке подрыва электроподстанции "Суджа" под Курском

На электроподстанцию "Суджа" в Курской области было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор", — сказано в сообщении.

Старовойт добавил, что возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.

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Shutterstock

Никита Осипов

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