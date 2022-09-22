Неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском

На электроподстанцию "Суджа" в Курской области было сброшено неустановленное взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня в 11:20, предположительно, с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию "Суджа", в результате чего был выведен из строя трансформатор", — сказано в сообщении.