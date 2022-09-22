Биологи выявили новейший механизм продления жизни
Nature: Учёные нашли новые возможности для искусственного продления жизни
Учёные обнаружили, что Т-лимфоциты обладают особым свойством, на основе которого можно разработать способы искусственного "взбадривания" иммунитета для защиты от инфекций и продления жизни.
Чтобы поддержать свои хромосомы, Т-лимфоциты пользуются чужим ресурсом — теломерами антигенпрезентирующих клеток. Такой вывод сделали учёные из пяти стран под руководством профессора Калифорнийского университете в Сан-Диего Майкла Карина и изложили выводы в статье для журнала Nature. Так, эти теломеры доставляют к Т-лимфоцитам антигены.
"У антигенпрезентирующих клеток после взаимодействия с Т-лимфоцитами теломеры укорачиваются, а у Т-лимфоцитов, наоборот, увеличиваются, причём существенно больше, чем при активации теломеразы", — выяснили исследователи.
По их словам, ядра антигенпрезентирующих клеток способны выпускать мембранные пузырьки с кусками теломер, которые используются Т-лимфоцитами для наращивания концов хромосом. На протяжении более 40 лет считалось, что активация теломеразы является единственным механизмом, отвечающим за удлинение и поддержание теломер в клетках, но учёные доказали, что есть и другой способ.
В ходе исследования исследователи вводили мышам Т-лимфоциты с достоверными теломерами. В результате грызуны долго сопротивлялись патогенам и сохраняли иммунную память о перенесённых инфекциях. Эти выводы будут полезны для создания биологически активных антивозрастных препаратов и вакцин нового поколения, считают учёные. Такие прививки способны обеспечить длительную иммунную защиту, причём будет не нужна ревакцинация.
Ранее учёные выяснили, сколько длится иммунная защита у переболевших ковидом. Специалисты проверили иммунитет у 1076 граждан Каталонии через полгода после вакцинации против коронавируса или просто переболевших инфекцией.
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