Юрист объяснил, как быть, если повестка из военкомата пришла во время командировки
Юрист Еремян: Если повестка пришла во время командировки, человек имеет право на отсрочку
Получение повестки в военкомат во время длительной официальной командировки не обязывает к её завершению раньше намеченного срока. Об этом Лайфу рассказал военный юрист Роман Еремян.
"Если человек в длительной командировке и ему пришла повестка, то никак не действовать. Он будет находиться в командировке, пока она не закончится, и по возвращении сотрудника при личном вручении работодатель освобождает от работы, а гражданин идёт в военкомат", — сказал он.
По словам Еремяна, где бы человек ни находился во время отправки повестки, если он находится на официальной работе в официальной командировке, никаких последствий не моментальный отклик на призыв не несёт.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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