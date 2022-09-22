Юрист объяснил, как быть, если повестка из военкомата пришла во время командировки

Получение повестки в военкомат во время длительной официальной командировки не обязывает к её завершению раньше намеченного срока. Об этом Лайфу рассказал военный юрист Роман Еремян.

"Если человек в длительной командировке и ему пришла повестка, то никак не действовать. Он будет находиться в командировке, пока она не закончится, и по возвращении сотрудника при личном вручении работодатель освобождает от работы, а гражданин идёт в военкомат", — сказал он.