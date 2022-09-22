Россиянам не вернут деньги за сгоревшие из-за мобилизации путёвки

"Страховка от невыезда (ни в одной компании!) не покроет никакие действия туриста, повлёкшие отмену тура вследствие частичной мобилизации, или его невозможность совершить поездку", — сказала она.

Алчеева привела статью 964 Гражданского кодекса РФ, в которой указывается, что сумма за путёвку не возвращается в случае отказа от неё в связи с военными действиями, манёврами или иными подобными мероприятиями. Вместе с тем деньги вернутся при воздействии ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, а также гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.