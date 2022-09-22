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22 сентября, 11:34

Россиянам не вернут деньги за сгоревшие из-за мобилизации путёвки

Глава "Еврониса" Алчеева: Россияне не получат деньги за отменённые из-за мобилизации туры

Страховка от невыезда не покроет отмену тура из-за частичной мобилизации. Об этом сообщила гендиректор страховой компании "Евронис" Юлия Алчеева, её слова приводит пресс-служба Ассоциации туроператоров.

"Страховка от невыезда (ни в одной компании!) не покроет никакие действия туриста, повлёкшие отмену тура вследствие частичной мобилизации, или его невозможность совершить поездку", — сказала она.

Алчеева привела статью 964 Гражданского кодекса РФ, в которой указывается, что сумма за путёвку не возвращается в случае отказа от неё в связи с военными действиями, манёврами или иными подобными мероприятиями. Вместе с тем деньги вернутся при воздействии ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения, а также гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук

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