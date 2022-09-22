Тяжело описать всю гамму эмоциональных переживаний жителей Донбасса, но в целом картина получается следующая: Украина несёт кровь и страх, а Россия имеет возможности для защиты и обеспечения жизни её гражданам. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Рудаков.

По его словам, раньше такие показатели объяснялись бы факторами рационального характера, пониманием жителей Донбасса, что Россия — перспективная страна, имеющая будущее и возможности. Также имело бы значение осознание того, что Украина находится во власти не заинтересованных в её развитии сил, которые хотят лишь разрушить эту страну, они ни во что не ставят жизнь и безопасность граждан Незалежной.

Однако сегодня эти факторы отходят на второй план перед ощущением эмоционального характера всей ситуации и каждого жителя ДНР и ЛНР отдельно. Так, большинству из нас, подчеркнул политолог, тяжело представить, что испытывают люди в Донбассе. И всю гамму этих эмоциональных переживаний описать трудно, но если это сделать на уровне определённых символов, то получится понятная картина.

"Украина — это кровь, страх, террор, ненависть, смерть. Россия — это жизнь, будущее, надежда. Люди чувствуют, что Россия — это жизнь и защита. На основании пережитого ими опыта — это то, что они (жители Донбасса. — Прим. Лайфа) связывают с Россией", — заключил Рудаков.