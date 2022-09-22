Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц
Москвичи, призванные в рамках частичной мобилизации, будут ежемесячно получать дополнительные 50 тысяч рублей. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина, опубликованного на сайте правительства столицы.
"Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, а также военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом города Москвы, Пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, после вступления в силу настоящего указа предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей", — сказано в документе.
В случае получения тяжёлого ранения, контузии, травмы и увечья москвичу будет положена дополнительная единовременная выплата в размере одного миллиона рублей, а при получении лёгкого ранения — 500 тысяч рублей. В случае гибели члены семьи получат три миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Роман Балаев