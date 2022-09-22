Собянин поручил доплачивать мобилизованным москвичам дополнительно по 50 тысяч рублей в месяц

Москвичи, призванные в рамках частичной мобилизации, будут ежемесячно получать дополнительные 50 тысяч рублей. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина, опубликованного на сайте правительства столицы.

"Военнослужащим, призванным Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации, а также военнослужащим, отобранным Военным комиссариатом города Москвы, Пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, после вступления в силу настоящего указа предоставляются следующие меры социальной поддержки: ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей", — сказано в документе.