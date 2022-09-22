Навальный предстанет перед судом за управление экстремистской организацией
RT: Навальный может предстать перед судом за руководство экстремистской организацией
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Основатель ФБК* Алексей Навальный в скором времени может предстать перед судом за осуществление руководства экстремистской организацией и соответствующей деятельности. По данным RT, обвинение ему уже предъявлено.
Сообщается, что новое уголовное дело в отношении Навального связано с преступными действиями, которые он вёл в заключении. Причём, как утверждается, данная деятельность стала разрушающей во время специальной военной операции на Украине. Известно, что весной руководство ФБК требовало от сторонников участвовать в несогласованных митингах против проведения СВО и свергнуть государственный строй.
По мнению бывшего юриста ФБК Виталия Серуканова, поддерживающие Навального по-прежнему осуществляют экстремистскую деятельность. Он подчеркнул, что люди согласны с принципами киевского режима и выступают за противоправные действия. Серуканов добавил, что новый процесс над основателем ФБК имеет значение в качестве правового сигнала.
"Сторонники Навального должны ощущать ответственность. Если оставить всё как есть, то они будут полагать, что через какое-то время вернутся в Россию и ничего им за экстремистскую деятельность не будет", — отметил он.
Ранее Лайф писал, что Госдеп финансирует соратников Навального за рубежом через украинские фонды. В мае суд в Москве заочно арестовал экс-юристов ФБК Соболь** и Гимади. Такая же участь постигла ещё двоих представителей организации — Ивана Жданова*** и Леонида Волкова**.
Напомним, что процесс над Навальным начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвинялся по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Прокурор просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы, а ещё назначить ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей, ведь блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности". В июне блогера этапировали в колонию строгого режима.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
** Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
*** Включён в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.