Основатель ФБК* Алексей Навальный в скором времени может предстать перед судом за осуществление руководства экстремистской организацией и соответствующей деятельности. По данным RT, обвинение ему уже предъявлено.

Сообщается, что новое уголовное дело в отношении Навального связано с преступными действиями, которые он вёл в заключении. Причём, как утверждается, данная деятельность стала разрушающей во время специальной военной операции на Украине. Известно, что весной руководство ФБК требовало от сторонников участвовать в несогласованных митингах против проведения СВО и свергнуть государственный строй.

По мнению бывшего юриста ФБК Виталия Серуканова, поддерживающие Навального по-прежнему осуществляют экстремистскую деятельность. Он подчеркнул, что люди согласны с принципами киевского режима и выступают за противоправные действия. Серуканов добавил, что новый процесс над основателем ФБК имеет значение в качестве правового сигнала.

"Сторонники Навального должны ощущать ответственность. Если оставить всё как есть, то они будут полагать, что через какое-то время вернутся в Россию и ничего им за экстремистскую деятельность не будет", — отметил он.