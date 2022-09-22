Главным тренером "Ахмата" назначен Сергей Ташуев

Контракт с командой из Грозного он подписал до конца нынешнего сезона. К работе с командой приступит уже сегодня, 22 сентября. Добавим, что Ташуев известен болельщикам по работе в "Кубани", "Анжи" и других российских командах, а также "Шахтёре" из Белоруссии.