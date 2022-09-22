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22 сентября, 11:46

Главным тренером "Ахмата" назначен Сергей Ташуев

Главным тренером грозненского "Ахмата" стал известный российский специалист Сергей Ташуев, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с командой из Грозного он подписал до конца нынешнего сезона. К работе с командой приступит уже сегодня, 22 сентября. Добавим, что Ташуев известен болельщикам по работе в "Кубани", "Анжи" и других российских командах, а также "Шахтёре" из Белоруссии.

"Ахмат" уволил Талалаева в перерыве матча чемпионата России против "Пари НН"

"Ахмат" уволил Талалаева в перерыве матча чемпионата России против "Пари НН"

Ранее главным тренером "Ахмата" был Андрей Талалаев, однако он покинул команду после поражения от "Пари НН".

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ФК "Ахмат"

Шамиль Гаджиев

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