Российским семьям с низкими доходами будут выплачивать универсальные пособия
Мишустин: В России с 2023 года введут универсальное пособие для малообеспеченных семей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 января следующего года в стране введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. Нововведение, как пояснил глава кабмина, должно объединить ряд уже действующих выплат.
"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет", — сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.
Как указал глава кабмина, в настоящее время родители и беременные женщины, которые оказались в трудной финансовой ситуации, могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от материального положения граждан, а также возраста ребёнка. Размер нового универсального пособия Мишустин пока раскрывать не стал.
А ранее мэр Москвы Сергей Собянин назначил дополнительные выплаты призывникам из столицы, которые подпадут под объявленную президентом РФ Владимиром Путиным частичную мобилизацию.
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