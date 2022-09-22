Российским семьям с низкими доходами будут выплачивать универсальные пособия

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 января следующего года в стране введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. Нововведение, как пояснил глава кабмина, должно объединить ряд уже действующих выплат.

"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет", — сказал Мишустин в ходе заседания Правительства РФ.

Как указал глава кабмина, в настоящее время родители и беременные женщины, которые оказались в трудной финансовой ситуации, могут рассчитывать на ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от материального положения граждан, а также возраста ребёнка. Размер нового универсального пособия Мишустин пока раскрывать не стал.