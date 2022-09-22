В Госдуме надеются, что назначение Трейси послом США в РФ "смягчит обстановку"

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду, что назначение Линн Трейси на пост посла США в РФ поможет "смягчить международную обстановку". Таким мнением он поделился в беседе с изданием "Газета.ru".

"Нужно надеяться на лучшее. Отношения между Россией и США находятся на таком низком уровне, что только остаётся надеяться. Поэтому будем думать, что с новым послом нам удастся каким-то образом смягчить эту и без того непростую нашу международную обстановку", — сказал он.

При этом Чепа подчеркнул, что от состояния отношений между Россией и США зависит "очень многое".