В Госдуме надеются, что назначение Трейси послом США в РФ "смягчит обстановку"
Депутат Чепа: Назначение Трейси послом США в РФ может "смягчить международную обстановку"
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил надежду, что назначение Линн Трейси на пост посла США в РФ поможет "смягчить международную обстановку". Таким мнением он поделился в беседе с изданием "Газета.ru".
"Нужно надеяться на лучшее. Отношения между Россией и США находятся на таком низком уровне, что только остаётся надеяться. Поэтому будем думать, что с новым послом нам удастся каким-то образом смягчить эту и без того непростую нашу международную обстановку", — сказал он.
При этом Чепа подчеркнул, что от состояния отношений между Россией и США зависит "очень многое".
Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что намерен выдвинуть на должность посла в России кадровую сотрудницу Госдепа Линн Трейси. Она ныне возглавляет американскую дипмиссию в Армении.
Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но позже выяснилось, что причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась 5 сентября.
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