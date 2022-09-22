Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина о частичной мобилизации

Кипр отменил встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента республики Никоса Анастасиадиса, которая должна была состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, после видеообращения российского лидера Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства Мариоса Пелеканоса.

По данным издания, в радиоэфире Кипрской телерадиовещательной корпорации Пелеканос заявил, что из Евросоюза были отправлены инструкции с требованием отмены всех двусторонних контактов с Россией.

Кроме того, Кипр намерен присоединиться к мерам, которые Запад планирует принять в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.