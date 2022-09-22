Кипр отменил встречу с Лавровым после обращения Путина о частичной мобилизации
Кипр отменил встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента республики Никоса Анастасиадиса, которая должна была состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, после видеообращения российского лидера Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом пишет газета Cyprus Mail со ссылкой на представителя кипрского правительства Мариоса Пелеканоса.
По данным издания, в радиоэфире Кипрской телерадиовещательной корпорации Пелеканос заявил, что из Евросоюза были отправлены инструкции с требованием отмены всех двусторонних контактов с Россией.
Кроме того, Кипр намерен присоединиться к мерам, которые Запад планирует принять в качестве реакции на проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее Лайф писал, что ЕС захотел отменить право вето для продвижения антироссийских санкций. По данным Politico, несколько делегаций готовы обсудить возможность использования такого механизма для решения вопросов санкций, прав человека или общей политики безопасности и обороны.
VK / МИД России