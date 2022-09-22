The Guardian: ЕС выбрасывает 153 млн тонн еды в год во время продовольственного кризиса

Страны Европейского союза выбрасывают порядка 153 миллионов тонн еды в год, а это на 15 миллионов тонн больше, чем размеры поставок продуктов. И это во времена продовольственного кризиса, сообщает газета The Guardian, ссылаясь на отчёт организации Feedback EU.

"В период высоких цен на продукты питания и кризиса стоимости жизни это скандал, что ЕС потенциально выбрасывает больше продовольствия, чем импортирует", — высказался директор Feedback EU Франк Михельсен.

Теперь, продолжил он, у стран Евросоюза есть возможность установить юридически обязывающие цели по сокращению в два раза пищевых отходов от фермы до стола к 2030 году с целью решения проблемы изменения климата и повышения продовольственной безопасности. Исследователи выяснили, что количество пшеницы, которое выбрасывает ЕС, соответствует примерно половине этого продукта, который вывозится с Украины, и четверти экспорта других видов зерна из государств – членов организации.

По мнению эксперта, в прошлом месяце цены на продовольствие были выше на 8%, чем годом ранее, что связано с кризисом на Украине. При этом исследователи указывают на высокие запросы европейских стран, которые взяли на себя обязательство в два раза сократить пищевые отходы в рамках целей ООН в области устойчивого развития.

"Однако почти десять лет спустя они не добились многого, и наша экономика по-прежнему производит невероятно большое количество пищевых отходов", — добавил старший специалист по политике Европейского экологического бюро (EEB) Пётр Барчак.