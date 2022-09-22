Банк Англии повысил базовую ставку до 2,25% годовых

Банк Англии, исполняющий роль центробанка Великобритании, повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — с действующих прежде 1,75% до 2,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"На заседании 21 сентября 2022 года Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за увеличение ставки на 0,5 процентного пункта, до 2,25%. Пять членов [комитета] проголосовали за повышение банковской ставки на 0,5 п.п., три предпочли увеличение на 0,75 п.п., до 2,5%, и один член предпочёл увеличить банковскую ставку на 0,25 п.п., до 2%", — говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков, инфляция в стране к октябрю может быть менее 11%. Хотя ранее британский ЦБ ожидал её по итогам года на уровне 13%.