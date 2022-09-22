Востоковед предупредил об опасности для освобождённых азовцев в Турции

Шансы выжить у освобождённых боевиков "Азова"*, отправленных в Турцию до завершения боевых действий, невелики. Об этом в беседе с РИА ФАН сообщил глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович.

"Могут ли их убить при нахождении в Турции? Я бы не исключал такую вероятность. Причём не со стороны спецслужб Украины, скорее, со стороны спецслужб США, которые и курируют всё, что связано с войной против России руками Украины", — сказал он.

По словам Мендковича, эти украинские военнослужащие в период нахождения в плену публично критиковали своё непосредственное командование и верховное командование Украины. Поэтому их нахождение в Киеве, вероятно, будет нежелательным.

При этом эксперт РСМД подчеркнул, что российская сторона всё сделала правильно при выполнении обмена. Он добавил, что благодаря действиям Кремля из плена было возвращено множество российских военнослужащих, которым в противном случае грозила бы смерть.

Ранее Лайф рассказывал, что больше полусотни военнопленных из России и Донбасса вернулись с Украины в результате обмена. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях Минобороны.