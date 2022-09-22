В Совфеде предложили сократить список болезней, освобождающих от мобилизации
Сенатор Ковитиди предложила сократить список болезней, которые освобождают от мобилизации
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила о необходимости сократить список болезней, с которыми дают отсрочку при мобилизации. Её слова приводит РИА "Новости".
В настоящее время, как указала Ковитиди, к военным сборам не допускают граждан, к примеру, с плоскостопием и сколиозом определённых степеней. Однако ряд заболеваний, по её мнению, вполне возможно признать не препятствующими призыву. Также сенатор считает необходимым обновить подходы и к подготовке младших офицеров.
"Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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