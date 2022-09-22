В Совфеде предложили сократить список болезней, освобождающих от мобилизации

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила о необходимости сократить список болезней, с которыми дают отсрочку при мобилизации. Её слова приводит РИА "Новости".

В настоящее время, как указала Ковитиди, к военным сборам не допускают граждан, к примеру, с плоскостопием и сколиозом определённых степеней. Однако ряд заболеваний, по её мнению, вполне возможно признать не препятствующими призыву. Также сенатор считает необходимым обновить подходы и к подготовке младших офицеров.