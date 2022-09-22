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22 сентября, 12:54
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В Совфеде предложили сократить список болезней, освобождающих от мобилизации

Сенатор Ковитиди предложила сократить список болезней, которые освобождают от мобилизации

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила о необходимости сократить список болезней, с которыми дают отсрочку при мобилизации. Её слова приводит РИА "Новости".

В настоящее время, как указала Ковитиди, к военным сборам не допускают граждан, к примеру, с плоскостопием и сколиозом определённых степеней. Однако ряд заболеваний, по её мнению, вполне возможно признать не препятствующими призыву. Также сенатор считает необходимым обновить подходы и к подготовке младших офицеров.

"Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.

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Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Shutterstock

Наталья Исакова

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