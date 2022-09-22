Чехия отказывается впускать российских игроков для участия в вынесенных в Прагу матчах НХЛ

Министерство иностранных дел Чехии предупредило руководство НХЛ, что не гарантирует выдачу виз российским хоккеистам, которые планируют принять участие в вынесенных в Прагу матчах лиги. Об этом сообщает издание Blesk со ссылкой на заместителя главы МИД Мартина Смолека.

"Мы направили письмо руководству НХЛ с предупреждением, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским хоккеистам. Также мы напомнили о ведущихся переговорах о запрете въезда для граждан РФ, имеющих выданные ранее визы. При этом мы основываемся на рекомендации министров спорта европейских стран не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях на континенте", — сказал Смолек.