Чехия отказывается впускать российских игроков для участия в вынесенных в Прагу матчах НХЛ
Министерство иностранных дел Чехии предупредило руководство НХЛ, что не гарантирует выдачу виз российским хоккеистам, которые планируют принять участие в вынесенных в Прагу матчах лиги. Об этом сообщает издание Blesk со ссылкой на заместителя главы МИД Мартина Смолека.
Регулярный чемпионат НХЛ откроется двумя встречами — "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс". Матчи состоятся 7 и 8 октября на O2 Arena в Праге.
"Мы направили письмо руководству НХЛ с предупреждением, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским хоккеистам. Также мы напомнили о ведущихся переговорах о запрете въезда для граждан РФ, имеющих выданные ранее визы. При этом мы основываемся на рекомендации министров спорта европейских стран не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях на континенте", — сказал Смолек.
Здравый смысл: В США не хотят проводить Кубок мира по хоккею без России и идут против мнения Финляндии и IIHF
Добавим, что за "Сан-Хосе Шаркс" выступают российские нападающие Евгений Свечников и Александр Барабанов. В составе "Нэшвилл Предаторз" играет наш форвард Яков Тренин.
NHL