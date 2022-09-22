Здравый смысл: В США не хотят проводить Кубок мира по хоккею без России и идут против мнения Финляндии и IIHF Похоже, даже на Западе уже нет единого мнения о том, что делать с российским спортом и отдельными его звёздами. Лайф рассказывает о том, как в НХЛ плюют на мнение Европы и IIHF. 21 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Демьянчук Александр

Российский спорт продолжает переживать эпоху больших отстранений. Наших сборных нет на крупных турнирах типа чемпионата мира или Европы, а атлеты лишь частично посещают международные старты. Впрочем, тенденция к массовому отстранению, кажется, радует далеко не всех. Так, в НХЛ вдруг решили пойти против позиции Международной федерации хоккея (IIHF) или же европейских стран и высказались о желании позвать сборную России на Кубок мира 2024 года. Лайф рассказывает о конфликте интересов среди представителей западной спортивной элиты и о том, как он может повлиять на шансы наших сыграть на турнире.

Почему НХЛ хочет позвать сборную России на Кубок мира?

Главный вопрос в этой связи: зачем НХЛ хочет видеть Россию на турнире? И что это вообще за Кубок мира такой? Наверняка, хоккейные болельщики помнят Кубок мира 2016 года. Тогда в Канаде собрали главных звёзд всего мирового хоккея под знамёна своих команд, плюс пригласили сборные Европы и Северной Америки. Безусловно, по именам соревнования были на загляденье. Добиться такого на чемпионате мира получается не всегда: кто-то из звёзд играет в плей-офф НХЛ, а кто-то просто-напросто не хочет в мае выступать за свою национальную команду после очень тяжёлого сезона.

Важно уточнить и то, что Кубок мира и чемпионат мира — турниры абсолютно разные, организаторы у них также отличаются. За первый отвечает Национальная хоккейная лига (НХЛ), а вот за второй — IIHF. Позиции по целому ряду вопросов у них сильно разнятся. К тем же россиянам в НХЛ относятся с абсолютным уважением и признанием их заслуг. Потому-то Овечкин, Капризов, Малкин и другие спокойно продолжают играть, и никто из своих команд их не выгоняет.

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"Мы признаём ценность, которую Россия привносит в международные хоккейные турниры. Было бы очень обидно, если бы российские игроки, которые не сделали ничего плохого, не имели бы возможности участвовать в соревнованиях лучших из лучших", — заявил вице-президент НХЛ Билл Дэйли.

Иными словами, у НХЛ и IIHF существенно разнятся позиции. Последние, как вы знаете, лишили Россию двух чемпионатов мира — молодёжного и среди основных составов, которые должны были пройти в следующем году, а также закрыли дорогу на любой крупный турнир. Сделано это было с подачи Международного олимпийского комитета (МОК), которому чиновники из IIHF должны подчиняться. У НХЛ же этого нет. Лига сама себе хозяйка и решает, кому играть в её турнирах, а кому — нет.

Впрочем, не стоит спешить радоваться. Тот же Дэйли лишь признал, что без русских будет не совсем хорошо. Однако призывом к тому, чтобы допустить сборную России на турнир, это явно не назовёшь. Более того, вице-президент НХЛ также подчеркнул, что решение будет приниматься не сейчас. А значит, в НХЛ просто ждут, как будут развиваться дальше геополитическая повестка и ситуация в мире.

Финляндия выступает против участия России. Зачем ей это?

Забавно и то, что Кубок мира будет лишь через два года, однако уже сейчас нашлись те, кто очень громко заявляет о том, что сборной России там быть не должно. Главным противником нашего участия на американском турнире стала Финляндия. И это можно назвать неожиданным, ведь подобную позицию мы привыкли видеть от кого-то из США или же Канады.

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"Финляндия должна сняться с Кубка мира, если России разрешат участвовать. Надо следовать морали наперекор жадности НХЛ. Участие Финляндии в одном турнире с Россией должно быть невозможным, даже если НХЛ и вынашивает такую идею", — заявил финский журналист Рику Исокоски.

Наверняка не знают, что делать, и в IIHF. Глава организации Люк Тардифф говорит о том, что возможное сотрудничество Международной федерации хоккея и НХЛ по вопросу Кубка мира пока непонятно. Правда, дело здесь совсем не в наших хоккеистах, а в самостоятельности НХЛ. Однако вполне возможно, что и вопросы российского участия на турнире стороны обсуждают. Некоторые журналисты пишут о том, что если Россия и сыграет на Кубке мира, то без флага и гимна. Привычная для нашего спорта в последние годы схема.

Молчат пока в Швеции и Чехии — ещё двух больших хоккейных европейских державах. Хотя реакцию этих стран можно предсказать. Наверняка и там и там будут сильно противиться возможному появлению российских спортсменов. То же самое будет и в Словакии, где уже начали активно высказываться о местных игроках, которые выступают в КХЛ. Так что реакция Финляндии первая, но тут стоит подождать.

Если сборной России дадут зелёный свет и пустят её на Кубок мира, — это будет большая победа здравого смысла, ибо наши хоккеисты уже давно всем доказали, что входят в число сильнейших в мире. Разумеется, что теперь соответствующее решение должны принять организаторы. Однако спешить они явно не будут.

Фото © Shutterstock Сыграет ли сборная России по хоккею на Кубке мира 2024 года? 0 Да. НХЛ не будет зависеть от мнения политизированных МОК и IIHF Нет. Будут лишь наши игроки в составе сборной Европы Нет. Будет полный запрет на всё российское

Авторы Шамиль Гаджиев