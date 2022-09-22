В ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума

В Луганской Народной Республике показали, как выглядит окончательный вариант бюллетеня для голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT .

На кадрах видно, что в бюллетени внесён один единственный вопрос на русском языке: "Вы за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" и два варианта ответа: "Да" или "Нет". Отметим, что дать ответ на судьбоносный вопрос жители республики смогут уже завтра, 23 сентября.