В ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума
В Луганской Народной Республике показали, как выглядит окончательный вариант бюллетеня для голосования на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
Так будут выглядеть бюллетени для голосования на референдуме в ЛНР. Видео Telegram / SHOT
На кадрах видно, что в бюллетени внесён один единственный вопрос на русском языке: "Вы за вхождение ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" и два варианта ответа: "Да" или "Нет". Отметим, что дать ответ на судьбоносный вопрос жители республики смогут уже завтра, 23 сентября.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
Telegram / SHOT