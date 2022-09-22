Названо имя футболиста, который не полетел со сборной России на матч против Киргизии
Голкипер Ломаев не полетел со сборной России по футболу на матч против Киргизии
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев не полетел со сборной России на товарищеский матч против Киргизии. Об этом говорится в сообщении на сайте РФС.
"Тренерский штаб сборной решил, что нет смысла брать на одну товарищескую игру сразу четырёх вратарей, поэтому было решено оставить в России Ломаева. Очень доволен его работой и отношением к делу. Мы его вызвали, чтобы познакомиться поближе в тренировочном процессе, немало времени провели в теоретическом зале за просмотром его игр", — заявил тренер вратарей Виталий Кафанов.
Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против команды Киргизии. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч ТВ". А в ноябре сыграет с Ираном и, возможно, с Боснией и Герцеговиной.
РФС