Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 15:31
4613

Депутат Толстой: Алла Пугачёва великая, но потеряла чувство реальности

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва, попросившая Минюст РФ добавить её в список иноагентов, потеряла чувство реальности, так считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу "Дайте сказать!".

Пётр Толстой — об обращении Пугачёвой к Минюсту. Видео © YouTube / Дайте сказать!

"Жалко, когда артист потерял чувство реальности, как это случилось с, безусловно, великой певицей Аллой Пугачёвой. Но она, в отличие от своего мужа Галкина*, гражданство другой страны не получит... В Израиль её никто не пригласит", — сказал он.

Депутат добавил, что никаких сильных эмоций по этому поводу у него нет, но ему жаль талантливых артистов, которые просто не поняли, что сегодня происходит в родной стране.

Минюст РФ не занимается просьбой Пугачёвой о признании её иноагентом
Минюст РФ не занимается просьбой Пугачёвой о признании её иноагентом

Напомним: Алла Пугачёва опубликовала обращение к Минюсту с просьбой добавить её в список иноагентов вскоре после того, как ведомство включило в список физлиц-иноагентов её супруга Максима Галкина*. Сам телеведущий назвал повод для внесения в список надуманным и заявил, что действительно когда-то получал деньги с Украины, однако было это около десяти лет назад.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

BannerImage

Кадр из видео YouTube / Дайте сказать!

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • Петр Толстой
  • Алла Пугачёва
  • "Дайте сказать"
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar