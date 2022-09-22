Депутат Толстой: Алла Пугачёва великая, но потеряла чувство реальности

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачёва, попросившая Минюст РФ добавить её в список иноагентов, потеряла чувство реальности, так считает вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой. Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу "Дайте сказать!".

Пётр Толстой — об обращении Пугачёвой к Минюсту. Видео © YouTube / Дайте сказать!

"Жалко, когда артист потерял чувство реальности, как это случилось с, безусловно, великой певицей Аллой Пугачёвой. Но она, в отличие от своего мужа Галкина*, гражданство другой страны не получит... В Израиль её никто не пригласит", — сказал он.

Депутат добавил, что никаких сильных эмоций по этому поводу у него нет, но ему жаль талантливых артистов, которые просто не поняли, что сегодня происходит в родной стране.