Латвия приостанавливает выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян
Латвия приостанавливает выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян. Соответствующие поправки в иммиграционный закон страны утвердил парламент республики. Об этом говорится в публикации интернет-портала Delfi.
"Граждане России больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу (сроком до года) в случае работы в Латвии или же в случае права нахождения в Латвии в связи с удалённой работой на работодателя, который зарегистрирован в другой стране – участнице Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), или же если гражданин РФ является зарегистрированным самозанятым лицом в стране – участнице ОЭСР", — сказано в материале.
По данным СМИ, для других граждан третьих стран, в том числе для жителей Белоруссии, такое право сохранится. Люди также могут по истечении срока годовой визы запросить вид на жительство.
Ранее Лайф писал, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации. Об этом объявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.
Shutterstock