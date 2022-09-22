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22 сентября, 12:28

Латвия приостанавливает выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян

Латвия приостанавливает выдачу долгосрочных рабочих виз для россиян. Соответствующие поправки в иммиграционный закон страны утвердил парламент республики. Об этом говорится в публикации интернет-портала Delfi.

"Граждане России больше не смогут получать долгосрочную рабочую визу (сроком до года) в случае работы в Латвии или же в случае права нахождения в Латвии в связи с удалённой работой на работодателя, который зарегистрирован в другой стране – участнице Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), или же если гражданин РФ является зарегистрированным самозанятым лицом в стране – участнице ОЭСР", — сказано в материале.

По данным СМИ, для других граждан третьих стран, в том числе для жителей Белоруссии, такое право сохранится. Люди также могут по истечении срока годовой визы запросить вид на жительство.

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Ранее Лайф писал, что Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим мобилизации. Об этом объявил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич.

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Shutterstock

Никита Осипов

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