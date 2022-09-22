Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать до миллиона россиян

Информация о планах призвать до одного миллиона россиян в рамках частичной мобилизации является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в засекреченном седьмом пункте указа Владимира Путина о частичной мобилизации якобы содержатся сведения о призыве до одного миллиона человек.