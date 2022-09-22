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22 сентября, 12:26

Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать до миллиона россиян

Информация о планах призвать до одного миллиона россиян в рамках частичной мобилизации является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ложь", — приводит его слова ТАСС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в засекреченном седьмом пункте указа Владимира Путина о частичной мобилизации якобы содержатся сведения о призыве до одного миллиона человек.

Песков: Статус спецоперации не изменился после объявления частичной мобилизации

Песков: Статус спецоперации не изменился после объявления частичной мобилизации

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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