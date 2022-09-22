Песков назвал ложью информацию о планах мобилизовать до миллиона россиян
Информация о планах призвать до одного миллиона россиян в рамках частичной мобилизации является недостоверной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это ложь", — приводит его слова ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения, что в засекреченном седьмом пункте указа Владимира Путина о частичной мобилизации якобы содержатся сведения о призыве до одного миллиона человек.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.