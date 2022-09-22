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22 сентября, 12:21

Дагестанец шесть раз выстрелил в сестру за роман с соседом

В Дагестане мужчина расстрелял сестру и порезал соседа за их романтическую связь

В Дагестане мужчина, узнав про романтическую связь сестры с соседом, выстрелил в неё шесть раз из пистолета, а её возлюбленного ранил ножом. Об этом сообщает kp.ru.

В Дагестане брат шесть раз выстрелил в сестру за романтическую связь с соседом. Видео © "ВКонтакте" / "ГОРЯЧКА"

Трагедия произошла 21 сентября в Буйнакске. Мужчина приехал в гости к сестре, но в доме её не обнаружил. Позже он встретил родственницу на улице, где в ходе расспроса узнал о тайном романе с соседом. Тогда дагестанец решил наказать женщину. Выстрелы были произведены из травматического оружия, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Пули попали в грудь и шею.

На звуки стрельбы на улицу выбежал 40-летний знакомый сестры, которого и подозревал брат. Дагестанец напал на него с ножом, нанеся несколько ударов в живот. На видеоролике, распространённом в соцсетях, видно, как у места происшествия, крича, начали скапливаться местные жители.

  • Подозреваемый мужчина. Фото © Telegram / "МВД Дагестана"
    Подозреваемый мужчина. Фото © Telegram / "МВД Дагестана"
  • Травматический пистолет, из которого стрелял подозреваемый. Фото © Telegram / "МВД Дагестана"
    Травматический пистолет, из которого стрелял подозреваемый. Фото © Telegram / "МВД Дагестана"

Подозреваемый мужчина. Фото © Telegram / "МВД Дагестана"

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В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что при этом оба пострадавших были госпитализированы и спасены. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Брат девушки был объявлен в розыск за покушение на жизнь двух человек. С места происшествия он скрылся на автомобиле "Лада-Приора" серебристого цвета.

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Обложка ©

"ВКонтакте" / "ГОРЯЧКА"

Григорий Воронцов

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