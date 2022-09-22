Иммигрантов с российским гражданством могут обязать к военной службе

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) готовит предложения, которые обяжут выходцев из стран Центральной Азии, имеющих российское гражданство менее десяти лет, проходить воинскую службу в РФ в течение года. Об этом сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

"В рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее десяти лет, по обязательному прохождению воинской службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", — написал Кабанов в телеграм-канале.

Отказ от исполнения воинской обязанности повлечёт за собой лишение гражданства не только для такого человека, но и для членов его семьи, добавил Кабанов. Реализация этой инициативы станет "адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран" на добровольное участие их граждан в спецоперации.

Как Кабанов уточнил ТАСС, предложения будут подготовлены в течение недели и направлены в Совет безопасности, Госдуму и в руководство Администрации Президента.