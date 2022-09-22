В ЕС обсуждают вопрос предоставления виз бегущим от мобилизации россиянам
ЕК обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз на фоне мобилизации
Европейская комиссия (ЕК) обсуждает со странами Евросоюза вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хипер.
"Ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию. Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", — сказала она в разговоре с журналистами.
Вместе с тем Хипер добавила, что в любом случае все запросы на гуманитарные визы должны будут рассматриваться в индивидуальном порядке, а Шенгенский кодекс, как она напомнила, предусматривает отказ во въезде по соображениям безопасности.
А ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хотят быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
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