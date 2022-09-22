В ЕС обсуждают вопрос предоставления виз бегущим от мобилизации россиянам

Европейская комиссия (ЕК) обсуждает со странами Евросоюза вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хипер.

"Ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию. Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу", — сказала она в разговоре с журналистами.