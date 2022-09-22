Доходы от акциза на сладкие напитки направят на лечение диабета в России

Министерство финансов РФ приняло решение заложить в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки на лечение диабета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"В 2023–2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", — указывается в документе.

Вместе с тем в проекте говорится, что дополнительные доходы в бюджет будут также поступать от повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак.