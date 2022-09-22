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22 сентября, 12:43

Доходы от акциза на сладкие напитки направят на лечение диабета в России

Минфин РФ направит доходы бюджета от акциза на сладкие напитки на лечение диабета

Министерство финансов РФ приняло решение заложить в доходы бюджета на 2023–2025 годы поступления от акциза на сладкие напитки на лечение диабета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

"В 2023–2025 годах ожидается поступление дополнительных доходов федерального бюджета, в том числе вследствие введения акциза на сладкие напитки (с направлением средств на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом)", — указывается в документе.

Вместе с тем в проекте говорится, что дополнительные доходы в бюджет будут также поступать от повышения собираемости и улучшения администрирования акциза на табак.

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Ранее сообщалось, что ЦБ и Минфин подготовят предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе. Как сообщила пресс-служба Правительства России, документ должен быть готов до 19 декабря.

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Минфин России

Светлана Оперук

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