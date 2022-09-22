Владелец отеля на Сицилии угодил в больницу из-за выросшего в разы счёта за электроэнергию

Владелец отеля на Сицилии попал в больницу после того, как получил счёт за электроэнергию, оказавшийся намного больше предыдущего. Об этом сообщает местная газета Giornale di Sicilia.

Как рассказал сам хозяин гостиницы Давиде Беллиттери, месяцем ранее счёт не превышал девяти тысяч евро, а сейчас вырос почти в десять раз — до 83 тысяч. Подобные расходы грозят закрытием отеля с 1 октября, поделился мужчина, добавив, что обратился в скорую помощь.

"Я больше ничего не видел. Я никогда не испытывал такого ощущения", — сказал мужчина.

В больнице он получил нужные капли и шесть часов пробыл под наблюдением врача. Сейчас же он чувствует себя лучше. При этом ещё в медучреждении он обратился к адвокатам, которые должны разобраться в обоснованности претензий энергетической компании, ведь оператор внёс в платёжку траты за установку нового счётчика взамен сгоревшего.