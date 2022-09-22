В свойствах воды нашли способность вызывать раннее старение

Соединения кремния в составе питьевой воды при попадании в организм человека могут привести к раннему старению. Об этом заявили учёные Балтийского федерального университета им. И. Канта и Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Исследователи проанализировали, как влияет вода с солями кремния на лабораторных животных. В ходе экспериментов они пришли к выводу, что данный элемент всасывается в кишечнике из водорастворимых силикатов и системно воздействует на организм.

"Ежедневное поступление кремния с питьевой водой в концентрации 10 мг/л, если пить по потребности, через несколько месяцев инициирует иммунологическое воспаление и ускорит естественное старение организма", — отметила доцент кафедры фундаментальной медицины Медицинского института БФУ им. И. Канта, кандидат медицинских наук Валентина Гордова, слова которой приводит РИА "Новости".

Эксперт подчеркнула, что прекратить воспаление невозможно. Специалист также обратила внимание, что негативно влияют на организм и добавки с биоусвояемым кремнием. Отметим, что такое исследование учёные проводили на протяжении около 20 лет.