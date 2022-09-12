VK и "Яндекс" закрыли крупнейшую сделку в российском IT
VK объявил о закрытии сделки с "Яндексом" по обмену "Дзена", "Новостей" и Delivery Club
Холдинг VK закрыл сделку по обмену сервисами с "Яндексом". Об этом сообщили в пресс-службе компании. Таким образом платформы "Дзен" и "Новости" переходят к VK, а "Яндекс" получает 100% доли в сервисе Delivery Club.
Согласно сделке, VK получает права на технологии и айдентику платформ и регистрирует переход прав на товарный знак "Дзена". Результаты деятельности будут консолидированы в отчётности компании с третьего квартала текущего года.
Лайф напоминает, что крупнейшую сделку в российском IT "Яндекс" и VK заключили в конце августа. После этого обмен активов одобрила Федеральная антимонопольная служба. Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин заметил, что эта сделка обеспечит потенциал для развития популярных сервисов.
ТАСС / Andre M. Chang / ZUMA Press Wire