Москвич полгода прятал на балконе завёрнутый в ковёр труп 88-летней возлюбленной

На балконе одной из многоэтажек на севере Москвы правоохранители обнаружили труп пенсионерки, завёрнутый в ковёр и пакет. Покойной оказалась 88-летняя хозяйка жилья, которая умерла почти полгода назад, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Всё это время в квартире женщины проживал её 45-летний сожитель. Как рассказал источник агентству, пара была вместе на протяжении десяти лет. Однако около пяти месяцев назад пожилая дама скончалась, после чего мужчина вынес её тело на балкон, "заботливо" обернув покойную в пакет и ковёр.

К слову, при предварительном осмотре правоохранители не выявили признаков насильственной смерти на теле покойной. На время проверки сожителя пенсионерки всё же было решено задержать. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.