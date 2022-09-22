Минтруд раскрыл размер универсального пособия на ребёнка с 1 января 2023 года

Средний размер универсального пособия на одного ребёнка в России составит семь, десять с половиной или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

"Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей", — сказано в записи.

На эти цели будет направлено 1,7 триллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, рассказал министр труда Антон Котяков. Заявление на получение пособия можно будет подать с 1 января 2023 года. При этом всех детей в возрасте от трёх до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребёнка.