Эрдоган: Решение по работе карт "Мир" будет принято 23 сентября

По его словам, запуск в республике работы платёжной системы "Мир" был самым важным моментом в отношениях РФ и Турции. Анкара оценивает меры, которые будут приниматься по этому вопросу, и, разумеется, у Турции есть альтернатива, хотя это отдельная тема, подчеркнул Эрдоган. По словам турецкого лидера, проблема заключается в санкциях, которые ввели США, а это не соответствует дружбе и экономическим отношениям Анкары и Москвы.