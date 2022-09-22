Эрдоган: Решение по работе карт "Мир" будет принято 23 сентября
Власти Турции могут принять решение по работе российской платёжной системы "Мир" 23 сентября. Об этом журналистам заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, запуск в республике работы платёжной системы "Мир" был самым важным моментом в отношениях РФ и Турции. Анкара оценивает меры, которые будут приниматься по этому вопросу, и, разумеется, у Турции есть альтернатива, хотя это отдельная тема, подчеркнул Эрдоган. По словам турецкого лидера, проблема заключается в санкциях, которые ввели США, а это не соответствует дружбе и экономическим отношениям Анкары и Москвы.
"Что мы собираемся делать сейчас и каковы альтернативы? Наши министры ведут переговоры об этих альтернативах. После переговоров в пятницу, когда я соберу в Стамбуле соответствующих коллег, мы примем окончательное решение", — сказал Эрдоган.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Также "Мир" перестали принимать ещё в двух странах. Позднее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир".
Getty Images / Anna Moneymaker