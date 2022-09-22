В Курской области сообщили об обстреле ВСУ села Елизаветовка

Вооружённые силы Украины обстреливают приграничное село Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. По словам Старовойта, возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.