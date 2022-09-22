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22 сентября, 14:26

В Курской области сообщили об обстреле ВСУ села Елизаветовка

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреливают село Елизаветовка в Курской области

Вооружённые силы Украины обстреливают приграничное село Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"ВСУ ведут миномётный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже", — написал он.

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Ранее сообщалось, что неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. По словам Старовойта, возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.

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Светлана Оперук
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