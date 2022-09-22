В Курской области сообщили об обстреле ВСУ села Елизаветовка
Губернатор Старовойт: ВСУ обстреливают село Елизаветовка в Курской области
Вооружённые силы Украины обстреливают приграничное село Елизаветовка в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"ВСУ ведут миномётный обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района. Подробности сообщу позже", — написал он.
Ранее сообщалось, что неизвестные сбросили взрывное устройство на электроподстанцию под Курском. По словам Старовойта, возгорание было оперативно ликвидировано, а перебоев с подачей электроэнергии нет.
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