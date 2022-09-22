Центробанк и Минфин РФ согласовали проект закона о трансграничных расчётах криптовалютой

Центробанк и Минфин России согласовали законопроект по трансграничным расчётам в криптовалюте. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Моисеев в ходе выступления на форуме "Банки России — XXI век".

"Мы считаем, что наша базовая магистраль — расчёты в национальных валютах, но тем не менее расчёты в криптовалюте будут где-то уместны. И здесь мы с ЦБ сразу сошлись, там тоже считают это допустимым. Сейчас у нас в целом на выходе согласован законопроект в этой части", — сказал он.

По словам Моисеева, в документе прописываются возможности приобретения криптовалюты, а также рассказывается, что можно с ней делать и каким образом разрешается или запрещается осуществлять трансграничные расчёты.