В ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича

В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост разведут под плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Акция, приуроченная ко дню рождения музыканта, пройдёт в рамках звукового шоу "Поющие мосты". Так, горожане смогут услышать романс и увертюру из кинофильма "Овод", вальс-шутку, адажио из балета "Светлый ручей", а также фрагменты из Седьмой симфонии.