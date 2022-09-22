В ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост в Петербурге разведут под музыку Шостаковича
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В Санкт-Петербурге в ночь с 24 на 25 сентября Дворцовый мост разведут под плейлист, составленный из фрагментов музыкальных произведений композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".
Акция, приуроченная ко дню рождения музыканта, пройдёт в рамках звукового шоу "Поющие мосты". Так, горожане смогут услышать романс и увертюру из кинофильма "Овод", вальс-шутку, адажио из балета "Светлый ручей", а также фрагменты из Седьмой симфонии.
Ранее Лайф рассказывал, что Дворцовый мост в рамках Дня памяти жертв блокады Ленинграда развели под музыку военных лет. Жители и гости Северной столицы услышали "Священную войну" композитора Александра Александрова, композиции "Вечер на рейде", "На безымянной высоте", "В лесу прифронтовом" и другие произведения.