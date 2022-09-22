Госпогранслужба Украины запретила уезжать за границу студентам призывного возраста

Государственная пограничная служба Украины запретила выезжать студентам и мужчинам призывного возраста на обучение за границу из-за массовой подделки документов. Об этом сообщает украинский телеканал 5.ua.

Студенты иностранных вузов призвали власти Украины выпустить их за границу. Видео © Telegram / "Политика страны"

Как отмечают журналисты, в последнее время пограничники стали жаловаться на массовую подделку студенческих документов. В связи с этим было решено окончательно закрыть выезд для абсолютно всех студентов. Такая мера, по мнению украинской власти, поможет предотвратить отток военнообязанных, которые подпадают под мобилизацию.