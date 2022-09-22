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22 сентября, 14:07

Госпогранслужба Украины запретила уезжать за границу студентам призывного возраста

Государственная пограничная служба Украины запретила выезжать студентам и мужчинам призывного возраста на обучение за границу из-за массовой подделки документов. Об этом сообщает украинский телеканал 5.ua.

Студенты иностранных вузов призвали власти Украины выпустить их за границу. Видео © Telegram / "Политика страны"

Как отмечают журналисты, в последнее время пограничники стали жаловаться на массовую подделку студенческих документов. В связи с этим было решено окончательно закрыть выезд для абсолютно всех студентов. Такая мера, по мнению украинской власти, поможет предотвратить отток военнообязанных, которые подпадают под мобилизацию.

К слову, накануне украинцы, которые обучаются в зарубежных вузах, устроили протестную акцию из-за невозможности покинуть Незалежную. Молодые люди призвали президента страны Владимира Зеленского выпустить их за границу. Однако на требования своих же граждан украинский лидер так и не ответил.

Военнообязанным жительницам Украины запретят выезд из страны

Военнообязанным жительницам Украины запретят выезд из страны

Ранее Лайф сообщал, что в Раду внесли законопроект о запрете на выезд мужчин во время военного положения. Мера касается граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Также президент Незалежной Владимир Зеленский отклонил петицию о разрешении мужчинам от 18 до 60 лет выезжать из страны.

Обложка ©

Госпогранслужба Украины

Наталья Исакова

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