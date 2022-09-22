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22 сентября, 14:05

"Котозависимость": Ветеринар объснила желание завести много кошек ближе к старости

Ветеринар Лисичкина: Желание завести много кошек ближе к старости — зависимое поведение

Желание завести много кошек — это не старческие причуды или возрастные изменения характера, а зависимое поведение, являющееся тревожным звоночком о психическом состоянии человека. Об этом "Газете.ru" рассказала ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных "Гульдог" Лидия Лисичкина.

По её словам, главная особенность подобного поведения — это то, что человек не умеет или не может жить своей жизнью, а большое количество питомцев заполняет пустоту в его душе и мыслях.

"Мало кто задумывается, что большое количество питомцев наносит вред им самим: мало свободного места и личного пространства, у кошек устанавливается своя определённая иерархия, которая устраивает далеко не всех", — уточнила Лисичкина.

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Кроме того, за большим количеством животных нужно больше ухода. Так, их нужно часто показывать ветеринару, потому что от стресса у них могут проявляться скрытые болезни, которыми они начнут заражать друг друга, предупреждает эксперт.

Лисичкина советует задуматься о психическом состоянии родственника, попавшего в подобную ситуацию, а также о его внутреннем комфорте и спокойствии, наличии друзей и близких, с которыми можно провести время или обсудить какие-то проблемы и переживания.

"И об этом стоит задуматься уже сейчас, чтобы в дальнейшем избежать котозависимости", — уверяет ветеринар.

Ранее Лайф рассказал, как корги Елизаветы II переживут её смерть. По словам зоолога, животные чувствуют смерть своих хозяев, и неважно, кошки это или собаки. При этом последние, как и лошади, ощущают приближение смерти, а если у них с хозяином хорошие отношения, то сильно переживают.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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