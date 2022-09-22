Родителям объяснили, как говорить с детьми о тревожных событиях

Родители должны быть для ребёнка опорой и не показывать растерянность перед ним из-за тревожных событий. Об этом рассказала психотерапевт, клинический психолог Регина Беседа.

"Если папа и мама нервничают, бесконечно сидят в Сети и обсуждают друг с другом происходящее, невольно вовлекая в процесс ребёнка, он видит их растерянность, это нехорошо, излишняя нервозность пугает. Ребёнок теряет опору, которую он должен видеть в лице родителей, он теряется в поступках, не чувствует себя в безопасности. Такая травма намного сильнее физической", — приводит её слова "Газета.ru".

По словам специалиста, маленьких детей лучше оградить от переживаний, не перекладывать на них тревоги и страхи, ведь это грозит серьёзной психологической травмой. С детьми постарше нужен диалог, расставляя акценты и обучая ребёнка не доверять всей информации, рассказывать, что многие данные в Сети намеренно искажают, чтобы напугать или сформировать негативное мнение.

Беседа добавила, что ребёнку нужно показывать источники информации, которым вы доверяете сами, при этом подростки могут и должны учиться самостоятельно анализировать информацию. При тревожных событиях важно адаптироваться и продолжать заниматься любимым делом. Не сотрясать воздух, а уделять внимание тому, что доставляет удовольствие, указала психотерапевт.