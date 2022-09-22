Россия в ответ на санкции закрыла въезд для 87 граждан Канады
Россия в рамках принципа взаимности закрыла въезд для 87 граждан Канады. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
"В ответ на периодически вводимые правящим в Канаде режимом Дж. Трюдо антироссийские санкции, которые коснулись на сегодняшний день представителей власти всех уровней, включая региональный, журналистов, деятелей культуры и простых россиян, не устраивающих чем-либо официальную Оттаву, въезд в Российскую Федерацию закрывается для 87 канадских граждан", — сказано в сообщении.
Среди лиц, которые внесены в "стоп-лист", встречаются руководители провинций и территорий, военные, главы компаний, которые отправляют на Украину вооружение и "технологии двойного назначения", а также "активисты пробандеровских структур". В МИД РФ добавили, что санкционный список со стороны Канады, вероятно, будет расширяться. Поэтому Москва будет отвечать, исходя из принципа взаимности, сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ внёс в чёрный список 55 военных, политиков и общественных деятелей Канады. В министерстве отметили, что решение принято в связи со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, "приверженного русофобскому курсу".
Shutterstock